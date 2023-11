Som do Sesc apresenta o Blues de Renatto Mendes nesta quinta-feira

O cantor Renatto Mendes é quem fecha a programação de novembro do “Som do Sesc”, uma parceria do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, com o Shopping Norte Sul Plaza. A apresentação desta quinta-feira (30), começa às 19h, na praça de alimentação e é aberta ao público.

Em nova fase da carreira solo, o cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta “Blues, Viola e o Magnífico Som da Fronteira”, uma mistura perfeita entre o blues e a música regional sul-mato-grossense. Renatto resgata os ritmos que contam a história do estado e sua relação com as diversas fronteiras em arranjos originais.

A viola caipira marca presença em cada nota, trazendo a tradição e a cultura do interior do país para o centro do palco.

Com informações da assessoria