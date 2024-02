Defensoria arrecada chinelos para doação a pessoas em situação de rua

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh), realiza a campanha “Chinelo Solidário”. Segundo a coordenadora do núcleo, defensora pública Thaisa Raquel Medeiros de Albuquerque Defante, o objetivo é arrecadar chinelos em bom estado para doá-los a pessoas que estão em situação de rua em Campo Grande.

“A necessidade dos chinelos foi observada junto ao Centro POP, que se depara com a ausência de muitos itens de que os assistidos e assistidas precisam e não tem como adquirir em razão de sua situação de econômica. Então a iniciativa busca auxiliar aqueles que não têm o que calçar”, pontua a coordenadora. Além disso, conforme a defensora, “todas as arrecadações serão direcionadas ao Centro POP, equipamento municipal que presta um serviço essencial no atendimento a pessoas em situação de rua, e a partir de lá será feita a distribuição para quem precisar de um chinelo”.

Serviço

Para doar basta ir até uma unidade da Defensoria em Campo Grande e depositar o par de chinelo em caixas de papelão que estão identificadas com a campanha. “Pedimos que as pessoas doem chinelos em bom estado e, preferencialmente, com a numeração entre 35 e 42”, destaca. Para mais informações basta ligar no (67) 3313-5815 ou pelo e-mail [email protected]

