Moradores em situação de rua serão remanejados de avenida

Pela primeira vez, Avenida Ernesto Geisel vai passar por mutirão para ação de limpeza

Processo de limpeza na avenida Ernesto Geisel deve começar nos próximos dias, com um mutirão organizado pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), para a retirada dos moradores em situação de rua e a limpeza da avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

A força-tarefa deve contar com o apoio das secretarias Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais), Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) e Defesa Civil.

Apesar de não ter uma data certa para a realização, a expectativa é de que ação aconteça após o feriado de Dia de Finados, na quinta-feira (2). Mesmo assim, fontes ouvidas pelo jornal O Estado, destacam que o processo de limpeza é certo e que os moradores em situação de rua, que vivem pelo local, devem ser remanejados e assistidos pelas equipes da SAS e, com isso, devem serem encaminhados a um lugar adequado.

A equipe de reportagem flagrou membros das secretarias, logo no início da manhã de ontem (31), fazendo uma vistoria pelas proximidades do ginásio Guanandizão, onde uma parte do asfalto está sinalizada pelo risco de erosão há meses.

Obras podem ser retomadas

Vale lembrar que este problema também deve ser solucionado, já que em agosto deste ano, a Prefeitura de Campo Grande publicou o edital para a segunda etapa da conclusão da obra que se arrasta há anos. O projeto prevê execução de obras de manejo sustentável de águas pluviais às margens do córrego Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, no sentido centro/bairro. Nesse trecho, serão feitos muros de gabião para contenção da erosão, para evitar o carreamento de materiais que servem de sustentação para a pista da Ernesto Geisel.

Ainda se tratando de obras, será feito um trecho de ciclovia de 850 metros, reparação do asfalto em pontos da avenida Ernesto Geisel e a correção do leito do rio para prevenção de erosão junto à ponte da rua do Aquário, com o objetivo de preservar as fundações da ponte. O prazo de conclusão é de 19 meses, a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

Recentemente, a prefeita Adriane Lopes confirmou que o projeto foi um dos primeiros apresentados para obter recursos do governo federal pelo Novo PAC (Novo Programa de Aceleração do Crescimento). O montante deve ser de R$ 154 milhões. O prazo final para o envio das propostas finalizará no dia 10 de novembro. Em agosto, durante o lançamento do Novo PAC, o governo federal adiantou que dentre as 14 obras previstas para serem finalizadas em Campo Grande, estava a drenagem do Complexo Anhanduí. Também estão previstas obras do Minha Casa Minha Vida, Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e radioterapia do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

