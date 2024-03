Da culutra ao esporte, Centro de Apoio à Família será inaugurada nesta sexta-feira nas Moreninhas

A concretização de um sonho antigo acontecerá no próximo dia 01 de março, sexta-feira, com a inauguração da nova quadra recreativa do Centro de Apoio à Família, projeto social mantido pelas Irmãs Franciscanas de São José. O espaço, que representa mais do que uma área para atividades esportivas, visa promover o convívio e o fortalecimento de vínculos entre crianças de 6 a 15 anos e suas famílias.

Registrado na Secretaria de Assistência Social do município, o Centro de Apoio à Família é reconhecido pela sua metodologia única, oferecendo uma diversidade de oficinas que incluem esportes, música, lazer, jogos, teatro, inclusão digital e passeios. Com a capacidade de atender 100 crianças, as atividades são cuidadosamente planejadas por educadores sociais e professores especializados, contribuindo para a formação integral dos participantes.

A presidente da Associação, irmã Zumira Aparecida Mendonça Martins, ressaltou a importância da nova quadra para o projeto. “Esse espaço será multiuso, permitindo a realização de atividades lúdicas, esportivas, festividades e encontros com os pais. Além de ser uma conquista para o esporte, a quadra será um local para diversas atividades que enriquecerão a experiência das crianças participantes.”

A realização desse sonho foi possível graças à colaboração essencial do Grupo Pereira, cujo apoio começou em 2022. A parceria não se limitou apenas a recursos financeiros, incluindo deduções fiscais e facilitação nas negociações para aquisição de materiais e mão de obra.

A presidente enfatiza que o Grupo Pereira não foi apenas um provedor de recursos, mas um facilitador de relacionamentos e apoio logístico. “O Grupo Pereira não apenas disponibilizou recursos, mas também viabilizou relacionamentos. O seu Beto, através de sua dedicação, conseguiu valores mais acessíveis em materiais de construção e mão de obra. Essa parceria foi crucial para o sucesso da empreitada.”

Além da construção da quadra, o Grupo Pereira contribui disponibilizando o espaço do Fort Atacadista para a realização de bazares beneficentes, auxiliando significativamente na arrecadação de fundos destinados à manutenção do projeto.

A inauguração da quadra recreativa não representa apenas a concretização de um espaço físico, mas também o fortalecimento de uma rede de apoio comunitário, promovendo o desenvolvimento saudável e integral das crianças atendidas pelo Centro de Apoio à Família.

O Centro de Apoio à Família está localizado na Rua Ipamerim, 438 – Moreninha II.

Serviço

Data: Dia 01 de março, a partir das 15h

Local: Rua Ipamerim, 438 – Moreninha II

