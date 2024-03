Audiência Pública planta o sonho de transformar Estádio Morenão em arena multiuso de padrão internacional

Entidades responsáveis acordaram em tentar tealizar algum tipo de concessão do estádio

O Estádio Universitário Pedro Pedrossian foi alvo da audiência pública denominada: “Estádio do Morenão: seu Futuro e sua Utilização”, realizada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na tarde desta quinta-feira (29).

Proposta pelo deputado Pedrossian Neto (PSD), alguns pontos sobre as obras atuais no estádio, no valor de R$ 9.404,942,00 e que tiveram início no primeiro semestre de 2022, foram se são o suficiente para dar o mínimo de conforto e segurança para o público. Cerca de apenas um terço desse recurso já foi utilizado.

Na fala, o deputado disse que apesar da primeira fase da reforma ter sido completa nesta semana, com novos banheiros, por exemplo, ainda falta muita coisa para ter o estádio funcionando como deve. Para Pedrossian, a audiência servirá para fazer um “chacoalhão”.

“O nosso estádio se encontra em um estado incrível de deterioração, seja na parte hidráulica, elétrica, vestuário, placar e a pintura dos anos 80. Espelhando em outras regiões, uma das soluções é trazer a discussão para a iniciativa privada”, avalia.

Secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul), Hélio Peluffo Filho, pontuou que o governo é parceiro nesse investimento e relembrou que o estádio universitário é um prédio que pertence à União. “MS é sensível nesse tema, o Governador Eduardo Riedel entende que isso, além de ser uma questão esportiva, tem um lado econômico que funciona muito bem de forma direta e indireta na Capital.”

“Em conversa com o governador, ele disse que deseja que a União entregue o prédio para o Estado, para o governo estadual buscar parceiros na iniciativa privada para que essa arena possa se tornar realidade”, comenta.