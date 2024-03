Deputada Estadual denuncia violência de gênero no espaço político durante sessão

Em uma forte manifestação na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta manhã (29), a deputada estadual Gleice Jane (PT) trouxe à tona a persistente violência contra as mulheres nos espaços públicos, especialmente no ambiente político. A parlamentar destacou os desafios enfrentados pelas mulheres para ocuparem cargos políticos, desde a infância até a vida adulta.

“Nós, mulheres que estamos na política, fazemos diversos enfrentamentos para ocupar esses espaços, o primeiro deles é romper com a cultura da exploração do trabalho doméstico, que traz às mulheres uma demanda muito maior de trabalho que a dos homens, e por isso o espaço privado culturalmente sempre foi para as mulheres”, declarou Gleice Jane.

A deputada ressaltou que a divisão tradicional de espaços entre meninos e meninas é estabelecida desde a infância, citando brinquedos que reforçam esses estereótipos. “Os brinquedos demonstram essa diferença, enquanto o menino brinca de bola e carro, que remete aos espaços públicos, à menina é dado uma boneca, e outros itens que remetem ao espaço privado. A construção social em nossa sociedade é assim”, afirmou.

Gleice Jane destacou que as mulheres que ingressam na política enfrentam resistência e violência de gênero diariamente. Ela mencionou o recente caso da deputada federal Camila Jara (PT), que foi alvo de uma reportagem local utilizando termos ofensivos e sexistas.

“Temos que ser muito melhores que os homens em tudo que fazemos, estudar mais, ter mais disposição e trabalho. Nem sempre somos compreendidas como pessoas em espaços públicos, e, sim, corpos em espaços públicos. Isso aconteceu ontem [28] com a deputada federal Camila Jara [PT], que passa por um processo de investigação, e um jornal local deu o termo a ela de ‘bonitinha, mas ordinária’. Não podemos aceitar que as mulheres que estão na política sejam desprestigiadas, desvalorizadas e desconsideradas nestes termos”, ressaltou a parlamentar.

A deputada estadual reiterou que é inadmissível qualquer forma de ofensa às mulheres no espaço político. “Camila Jara não é a única, a política não foi pensada para nós e por isso quando estamos aqui, a gente incomoda. É preciso respeitar os espaços das mulheres, nós tomamos uma decisão coletiva há mais de um século para ocupar espaços de poder e iremos exercer nossos direitos.”

Gleice Jane concluiu sua fala reforçando a necessidade de respeito às mulheres na política e destacou que a deputada federal Camila Jara tem todo o respeito e merece ser tratada com dignidade no exercício de suas funções.

Com informações da Assessoria

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: