Curso preparatório gratuito para o Enem 2024 começa com aulão no próximo sábado

No próximo sábado (02), acontece o “Aulão Show”, do Cursinho Preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o Prepar@Juv 2024. O projeto, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude iniciará as aulas esse ano como o “aulão” inaugural, aberto ao público, que acontecerá na Uniderp, às 8h.

Jovens a partir de 15 anos, tem a oportunidade de aprender temas que mais caem nas provas de disciplinas como Português, Redação, Biologia, Matemática, Química, História e Física, além de simulados e material de apoio. “Vários alunos do Prepara 2023 obtiveram aprovação no Enem e vestibulares, comprovando a qualidade do nosso cursinho. É uma oportunidade única para os nossos jovens do ensino público e isso garante a inclusão social pela educação”, afirmou o secretário Municipal da Juventude, Maicon Nogueira

As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras, no período vespertino, das 13h30 às 17h (turma 1), terças e quintas-feiras, no período noturno, das 18h30 às 21h30 (turma 2).

Aulão Show – Prepar@Juv 2024:

Data: 02 de março (sábado)

Horário: às 8h

Local: Uniderp

Endereço: Avenida Ceara, 333 – Miguel Couto

Mais informações: 3314-3577

