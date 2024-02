Caminhão dos Correios é apreendido com mais de R$ 5 milhões em contrabando

Um caminhão oficial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi apreendido no fim da tarde desta quarta-feira (28), com diversos produtos contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a polícia, o caminhão foi abordado na BR-463, em operação conjunta com a Receita Federal. Durante a fiscalização e vistoria no veículo, os agentes encontraram 280 itens como notebooks, celulares, drones e até anabolizantes.

Os produtos encontrados foram avaliados em cerca de R$ 5 milhões. Inicialmente, as mercadorias são entregues em agências oficiais dos Correios em municípios na faixa de fronteira, com notas fiscais falsificadas.

Após isso, o caminhão é recarregado e levado para Campo Grande, onde as mercadorias são despachadas por via aérea para todo o Brasil. O motorista negou envolvimento no esquema.

