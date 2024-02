Sol, variação de nebulosidade e possibilidade de tempestades marcam fim do mês

Fevereiro finalmente chegou ao fim nesta quinta-feira (29), ano bissexto. A previsão do tempo para hoje não indica grandes mudanças em relação aos dias anteriores, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) ainda podem ocorrer pancadas de chuva e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Ainda são previstas altas temperaturas, com valores que podem atingir entre 37 °C e 40 °C. Aliado ao calor, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40% com destaque nas regiões Leste, Bolsão e Central.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 25 °C inicialmente e atingem 36 °C. Dourados tem mínima de 23 °C e máxima semelhante à capital. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi têm mínimas de 23 °C e máximas de 33 °C e 35 °C, respectivamente.

Paranaíba, no Bolsão, registra 25 °C pela manhã e 38 °C à tarde; Em Três Lagoas, na mesma região, a mínima é de 26 °C e a máxima de 39 °C. Na região Norte, Coxim apresenta variação entre 23 °C e 37 °C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 26 °C e máxima de 36 °C, já os termômetros em Aquidauana iniciam o dia com 25 °C e chegam a 38 °C. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, tem mínima de 27 °C e atinge 37 °C nos horários mais quentes.