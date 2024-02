Condenado na Itália por estupro coletivo, STJ decide se Robinho cumprirá pena no Brasil

No próximo dia 20 de março o Supremo Tribunal de Justiça (STJ definirá se o ex-jogador da seleção brasileira de futebol Robinho cumprirá pena no Brasil. Ele foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo.

Segundo informações do Portal SBT NEWS, a Corte Especial, que reúne os 15 ministros mais antigos do STJ, que julgará a validação de decisões proferidas em tribunais estrangeiros. O pedido para homologação da pena e, consequentemente, cumprimento da detenção no Brasil, foi feito pelo Tribunal de Milão.

O QUE DIZ O ÓRGÃO BRASILEIRO?

O Ministério Público Federal no Brasil afirma que todos os quesitos para a transferência foram cumpridos e declara que a execução penal em território brasileiro está de acordo com a Constituição Federal.

RELEMBRE O CASO

Em 22 de janeiro de 2013, Robinho e cinco amigos estupraram uma jovem albanesa em um camarim da boate milanesa Sio Café, onde ela comemorava seu aniversário. As investigações foram conduzidas por autoridades italianas.

O atleta, que na época defendia o Milan, foi condenado em primeira instância em dezembro de 2017. Os outros suspeitos deixaram a Itália ao longo da investigação e, por isso, a participação deles no ato é alvo de outro processo.

