Curso gratuito de inglês está com inscrições abertas na Capital

Para quem busca enriquecer o currículo e aprender um novo idioma, a prefeitura de Campo Grande por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude) está com 50 vagas abertas para o curso de noções básicas de inglês.

As aulas são gratuitas e serão realizadas entre 30 de janeiro a 3 de fevereiro, das 13h30 às 17h, na sede da Sejuv. As inscrições podem ser feitas por telefone ou presencialmente na sede da Sejuv.

O curso tem objetivo de desenvolver habilidades de expressão básicas da língua inglesa e promover interação em línguas estrangeiras em diferentes contextos. Conforme a Sejuv, o curso viabiliza que o aluno compreenda e aprenda usar saudações ao chegar e ao sair de um lugar e o uso do verbo ‘to be’ no tempo presente, passado e futuro.

Serviço:

O curso de inglês será realizado entre 30 de janeiro a 3 de fevereiro, das 13h30 às 17h na rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech. As inscrições podem ser feitas pelos telefones: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: