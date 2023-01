Nova Pantanal? Novela “Terra Vermelha” começa a ser gravada em MS

Parece que Mato Grosso do Sul irá continuar no radar dos escritores de novela em 2023. Isso porque, de acordo com informações do site Dourados News, o distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis, a 253 quilômetros de Campo Grande está movimentada desde ontem (25), com a chegada da produção da nova novela da Rede Globo, “Terra Vermelha”, do autor Walcyr Carrasco.

Segundo informações do portal, as cenas estão sendo gravadas na Praça Central, mercados e na Escola Municipal José dos Reis Santos. Porém, ainda não há nenhum ator de renome da cidade. O elenco principal deve com nome como Glória Pires, Fernanda Montenegro, Tony Ramos e Cauã Reymond, mas apenas equipes de produção e figurantes começaram as gravações no distrito, até o momento.

Walcyr Carrasco em Dourados

O autor Walcyr Carrasco esteve em Dourados em agosto e confirmou que a nova novela escrita por ele para a emissora, denominada ‘Terra Vermelha’, teve como inspiração o município. Ele disse ter lembrado da infância na maior cidade do interior sul-mato-grossense, quando visitava um tio, dono de uma propriedade rural na região.

Durante a vinda a Dourados, o autor passou por uma cooperativa voltada ao agronegócio. Conforme relatado, a novela será de tema atual e se encaixa em um cenário que se fundem a tecnologia agrária com grandes plantações.

