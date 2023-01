Blocos começam a fazer esquenta de carnaval

Depois de um carnaval “tímido” em 2022, este ano promete força total com blocos e cordões na Capital

A pandemia foi algo que mudou o cenário mundial e alterou calendários festivos em vários países ao redor do mundo. No Brasil não foi diferente e, em MS, depois de três anos sem poder festejar de forma satisfatória, a folia volta a fazer parte do carnaval dos sul-mato-grossenses, e os esquentas começam já nesse fim de semana, no sábado (28) pela manhã, na Capital.

Em Campo Grande, dois dos maiores blocos de carnaval conversaram com o jornal O Estado sobre os planos para este ano, que vai contar com número recorde de blocos independentes. Os dois blocos maiores, Cordão Valu e o Capivara Blasé, vão se apresentar na Esplanada Ferroviária: o Cordão Valu, no sábado (18) e na terça (21) de carnaval; já o Capivara sairá no domingo (19), e na segunda (20), com folia, ainda, na Praça dos Imigrantes e na Praça Aquidauana, na região central da Cidade Morena.

Em reunião realizada na última segunda-feira (23), no Bar do Ponto, na Esplanada Ferroviária, representantes dos dez blocos carnavalescos independentes fizeram a organização do carnaval de rua deste ano, mas o roteiro definitivo das apresentações ainda não foi divulgado. Devem desfilar o Bonde das Sereias; Evoé Baco; Subaqueira; FaroFolia; Farofa com Dendê; Devassa; Cordão Valu; Bloco Capivara Blasé; Bloco Calcinha Molhada e Bloco Sujo do Rockers.

Segundo Silvana Valu, representante do Cordão da Valu, a quantidade de blocos, por si só, já deixa transparecer a saudade da festa. “Este ano seremos dez blocos de rua em Campo Grande, é o maior número de blocos que já tivemos, até então. Acho que só isso já demonstra as saudades que as pessoas estão da folia de carnaval, acreditamos que este ano faremos um grande carnaval, alegre, com união, de gente que está louca pra ocupar a rua com os amigos e os familiares.”

Todos os anos, os blocos de maior expressão saem na região central de Campo Grande, mais precisamente da Esplanada Ferroviária, ao passo que outros blocos saem de outras localidades da Capital, de forma a descentralizar a folia. “Essa proposta sempre existiu, os blocos de maior visibilidade, que são o Valu e o [Capivara] Blasé, ficaram na Esplanada, mas outros blocos sempre saíram em lugares diferentes da cidade. Isso tem a ver com a identidade de cada bloco”, explica Valu.

Silvana adianta que, neste ano, a festa será muito bonita. “Este ano a população pode esperar um grande carnaval, com os blocos de rua de Campo Grande. Somos dez blocos, todos com muita vontade de levar alegria pras ruas da nossa cidade. Tenho certeza de que vai ser um grande carnaval!”

E ela avisa e faz o convite: “Fica o convite para todo mundo vestir a fantasia e pular o carnaval com a gente. Teremos blocos para todos os gostos. A nossa programação começa dia 10 e só termina no dia 21 de fevereiro. O Cordão Valu sai no sábado (18), e na terça (21) de carnaval, na Esplanada Ferroviária; venha brincar com a gente”.

Ao representante do Capivara Blasé, Vitor Samudio, o carnaval de 2023 terá potência. “Eu acho que o carnaval volta pleno e muito potente. O carnaval esse ano no Brasil inteiro vai ser um histórico, porque eu acredito que tem um tom de ‘descarrego’”, acredita.

E o ar de “descarrego”, segundo Samudio, se trata da pandemia e dos sentimentos que ela gerou na população afetando a saúde mental. “Eu acho que é uma é uma forma de a gente se libertar de várias coisas que aconteceram nos últimos anos, principalmente a pandemia. Esse retorno do carnaval é muito significativo, simbólico. Percebo que as pessoas estão aderindo muito forte e a gente até ouve pessoas que nunca foram em carnaval, nunca brincaram, nunca tiveram esse costume e falaram ‘não, mas este ano eu vou em todos, vou todo dia’, porque as pessoas precisam disso.”

Eliane Nobre, que falou pelo Bloco As Depravadas, comenta que a festa este ano será muito bonita. “Estamos preparando uma festa muito bonita que vai agradar a todos os públicos, de crianças a idosos. Embora, o bloco tenha sido formado por profissionais de imprensa, todos são bem-vindos. Este ano, em comemoração aos 30 anos, o Bloco As Depravadas fará uma homenagem ao fotógrafo Roberto Higa, um de seus fundadores.”

Ela conta que o bloco foi fundado em 1993, na Capital, por jornalistas, com o objetivo de resgatar os tradicionais carnavais de rua. “No início, a regra era homem vestido de mulher e mulher vestida de homem. Hoje a regra é: vista a fantasia que você quiser e divirta-se. Tradicionalmente, o bloco faz sua apresentação no sábado anterior ao de carnaval porque os profissionais de imprensa sempre estão trabalhando nas coberturas da festa de Momo.”

Programação preliminar

Enquanto a programação oficial não sai, os esquentas de alguns blocos já estão definidos: Nesse sábado (28), o Capivara Blasé começa a trazer muita diversão com o primeiro de vários “esquentas”, a partir das 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Amambaí, com entrada a R$ 15 antecipado e R$ 30 na hora, e terá como atração o cantor Chokito.

Já no domingo (29) tem o Calcinha Molhada, bloco fundado por mulheres, com esquenta no bar Capivas, que fica na Rua Pedro Celestino, a partir das 15h, tendo início com a matinê “Fraldinha Molhada” para a criançada se divertir. Às 17h tem apresentação de Marcela Deniz, seguida de bateria da Escola da Samba Deixa Falar, seguida de Nuala e playlist do bloco. A entrada tem o valor simbólico de R$ 5.

Ainda no domingo (29), tem esquenta do Bloco Sujo do Rockers Sound System com a presença de convidados, feira de artesanato, alimentação e espaço kids na Praça da Maria-Fumaça, que fica na Avenida Calógeras, Centro, em frente do Hotel Gaspar. O evento será das 15h às 22h com entrada gratuita, mas os organizadores pedem doação de alimentos não perecíveis, brinquedos ou material escolar, que serão repassados à CUFA (Central Única das Favelas).

Já em fevereiro, no dia 11, a partir das 9h, o Bloco As Depravadas, formado por jornalistas de MS, chega à Rua Barão do Rio Branco, em frente do Bar do Zé, com entrada gratuita.

Cidades do interior também estão se preparando para o carnaval 2023

Para garantir passeios e outras atividades a famílias e/ou grupos de amigos, entre outros, a Rota Pantanal-Bonito, que passa por 11 municípios, oferece todas as opções. O importante é se programar logo, a corrida por reservas já começou.

Em Corumbá, na Avenida General Rondon, haverá o tradicional desfile de escolas de samba e blocos carnavalescos. Nos dias 19 e 20, e os blocos oficiais, no dia 18. A folia na Capital do Pantanal é considerada a mais animada do Centro-Oeste.

Em Ladário, cidade vizinha a Corumbá, o carnaval retorna depois de dois anos, por conta da pandemia do coronavírus. A prefeitura anunciou uma programação na Avenida 14 de Março, de 17 a 21, com desfile dos blocos carnavalescos tradicionais e shows com grupos regionais e locais. Haverá bailes infantis no coreto da Praça 2 de Setembro e concursos da Corte do Momo e de marchinhas.

Em Porto Murtinho (425 km de Campo Grande), na fronteira com o Paraguai, a festa momesca denominada Porto Folia da Rota Bioceânica vai se concentrar na Praça de Eventos, centro da cidade, de 18 a 21. Além dos shows com bandas locais e regionais, ainda não definidas, a prefeitura prepara um evento com desfile de blocos carnavalescos e matinês à fantasia para as crianças.

Aquidauana confirmou a realização da 9ª edição do Pirafolia, no distrito de Piraputanga (distante 30 km da cidade e 100 km de Campo Grande), entre os dias 18 e 20. A presença da Banda Lilás ainda não foi confirmada. Com apelo ecológico e revivendo os antigos carnavais, o evento será realizado na praça principal.

Em Miranda (200 km de Campo Grande), a prefeitura anunciou o “Pantanal Folia”, de 18 a 20, com shows de Koisabamba, Paolla e Matheus Kruz, todos de Mato Grosso do Sul, mesclando ritmos variados (samba, pagode e axé). Para animar a festa, será organizado um concurso de blocos carnavalescos e está prevista matinê no domingo (19). O tradicional evento será realizado no Parque de Exposições (Espaço Fecir) e terá praça de alimentação.

Bonito não terá eventos, pois a prefeitura decidiu não realizar eventos culturais no período e direcionar os recursos para outros fins. A cidade, distante 283 km de Campo Grande, é um dos lugares ideais para quem quer fugir da agitação, em busca de tranquilidade em suas águas cristalinas. Mas uma dica: garanta seu voucher, porque Bonito vai ferver (de gente).

Os municípios de Jardim, Bela Vista, Nioaque e Bodoquena ainda não definiram a programação.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

