Marinha realiza processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário com 19 vagas em MS

As vagas foram abertas pela Marinha do Brasil na cidade de Ladário, a 419 km de Campo Grande e candidatos têm até o dia 29 de janeiro de 2023, para se inscrever. Ao todo são 19 vagas, para ambos os sexos com mais de 18 (dezoito) anos e menos de 41 (quarenta e um) anos de idade, até 11 de setembro de 2023, data da incorporação.

Os candidatos têm até o dia 29 de janeiro de 2023 para se inscrever pelo site https://www.marinha.mil.br/com6dn/SMV_Pracas_2023 e a taxa de inscrição é de R$ 65 para todos os cargos. Ao todo serão seis etapas no processo seletivo, sendo a primeira prevista para o dia 30 de abril, quando será realizada a prova objetiva, com 50 questões de caráter eliminatório e classificatório. Sendo que 25 são perguntas de língua portuguesa e 25 conhecimentos específicos da carreira militar naval.

Conforme detalha o edital, a segunda etapa é de verificação de dados biográficos e verificação documental. Em seguida, os candidatos vão passar pelas etapas eliminatórias da inspeção de saúde e TAF-i (Teste de Aptidão Física de Ingresso). A quinta etapa classificatória é de prova de títulos e a última a designação à incorporação. Confira as vagas abaixo.