Curso gratuito de idiomas oferece mais de 600 vagas em MS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para cursos de idiomas, que serão ofertados nos dez campi da instituição, por meio da Formação Inicial Continuada do Centro de Idiomas.

São 689 para Espanhol, Inglês e Libras nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com ingresso em 2023. A disponibilidade varia de acordo com o município e se há turmas iniciantes (nível I) e em andamento.

A seleção dos candidatos será realizado por meio de sorteio eletrônico. Para os interessados em ingressar nas turmas em andamento é necessário também realizar a prova de nivelamento. Parte das vagas é reservada preferencialmente para estudantes e servidores do Instituto Federal.

O edital, com as regras do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção. Os cursos ofertados, o número de vagas e o horário das aulas podem ser consultados no anexo II do documento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir desta segunda-feira (07), na Página do Candidato. O prazo termina no dia 2 de dezembro.

Candidatos que não têm acesso à internet podem utilizar um computador do campus no qual querem se inscrever. É necessário entrar em contato com a Central de Relacionamento (Cerel) da unidade, observando o endereço e horário de atendimento para agendar a utilização do equipamento.

O Centro de Idiomas oferta cursos gratuitos que buscam fomentar o processo de internacionalização no IFMS, conduzindo o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento e ao conhecimento de uma língua adicional. O certificado tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso.

Leia mais: