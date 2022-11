Manifestantes bloqueiam BR-158, mas PRF libera tráfego 2 horas depois

Após três dias sem bloqueios manifestantes pró-Bolsonaro voltaram a interditar rodovias federais na manhã de hoje (7). Em Mato Grosso do Sul o km 92 da BR 158 em Paranaíba, foi fechado por volta das 8h30, contudo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) liberou a via cerca de duas horas após o fechamento.

De acordo com a PRF, apesar de não haver mais bloqueios na pista, alguns trechos seguem com manifestações, são eles: BR-060, km-427, em Sidrolândia; BR-163, km-16, em Mundo Novo; BR-163, km-127, em Naviraí; BR-163, km-171, em Juti; BR-163, km-207, em Caarapó; BR-163, km 729, em Coxim; BR-267, km-364, em Maracaju; BR-267, km-481, em Jardim e BR-376, km-116, em Ivinhema.

As rodovias federais de Mato Grosso do Sul começaram a ser liberadas na manhã do dia 3 de novembro. Ao longo dos três dias de manifestações mais de 26 trechos foram interditados, incluindo estradas federais e estaduais do Estado, a paralisação coloca em risco o desabastecimento de alimentos, gasolina, etanol, diesel e gás.

O desbloqueio foi determinado por meio de uma liminar da Justiça Federal, que determinou a liberação das rodovias federais interditadas por manifestantes pró-Bolsonaro. A medida judicial estipulou multa diária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física participante e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica que lidere ou preste apoio ao movimento.

