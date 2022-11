IFMS abre mais de 280 vagas em cursos técnicos para jovens e adultos

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), abriu processo seletivo com 280 vagas para cursos técnicos integrados, na Educação de Jovens e Adultos (Proeja), e subsequentes, em cinco campi com ingresso no primeiro semestre de 2023. O edital de abertura foi divulgado nesta terça-feira (01).

Os cursos Proeja se destinam àqueles com ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos de idade. Para os subsequentes, por sua vez, é necessário ter ensino médio completo. Ambos são gratuitos. No edital estão disponíveis informações sobre as 120 vagas no Proeja. Já o processo seletivo para as 160 vagas nos cursos subsequentes constam no edital n° 070/2022.

No campus de Aquiduana, a opção é o curso técnico em Administração (Proeja), que também é ofertado em Dourados. Na mesma modalidade é possível ainda se inscrever para Manutenção e Suporte em Informática, em Naviraí. Já no ensino subsequente as opções são Agricultura, nos municípios de Naviraí e Ponta Porã, Marketing em Dourados e Zootecnia na cidade de Nova Andradina. São 40 vagas para cada turma.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 3 de novembro e 5 de dezembro. No dia 25 deste mês está prevista a realização de reuniões de apresentação dos cursos, nos campi com oferta de vagas, para esclarecimentos e auxílio na realização da inscrição, que deve ser feita exclusivamente online, pela Central de Seleção do IFMS. Para os interessados que não tiverem aceso a internet, a Cerel (Central de Relacionamento) do campus fica disponível para solicitação de auxílio na realização da inscrição nos endereços e horários de atendimento previstos.

No ato da inscrição, será preciso informar dados pessoais, curso e turno escolhido e, ainda, se irá concorrer pelas vagas ofertadas em ampla concorrência ou por ações afirmativas (cotas). Ao final da inscrição, o candidato receberá um email de confirmação no endereço eletrônico cadastrado.

Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência. Os cotistas aprovados nos processos seletivos deverão comprovar essa condição no ato da matrícula, caso contrário perderão a vaga e serão reclassificados em lista de espera.

Os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas deverão passar por uma banca de heteroidentificação, para constatação da veracidade da autodeclaração.

A seleção será feita mediante sorteio eletrônico, previsto para 14 de dezembro. No dia anterior, será divulgada a relação das inscrições homologadas e número dos candidatos para o sorteio. O resultado final e a convocação da primeira chamada, em ambos editais, estão previstos para 10 de janeiro. As aulas começam no dia 7 de fevereiro, quando terá início o semestre letivo.

Os editais trazem também os cursos e vagas que serão ofertados para ingresso no segundo semestre letivo do ano que vem. Já estão definidas as principais datas do cronograma, como período de inscrições, sorteio eletrônico e divulgação dos resultados.

