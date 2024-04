Mulher é atacada a golpes de enxada em Dourados

Durante a tarde de quinta-feira (04), uma mulher de 53 anos foi gravemente ferida e está atualmente internada em estado crítico no Hospital da Vida, em Dourados. Ela foi agredida com golpes de enxada por um homem de 26 anos.

As informações preliminares indicam que a vítima estava sentada próxima à área da retomada, às margens do Anel Viário Norte, enquanto cultivava mandioca. O agressor, de 23 anos, se aproximou e a atacou com a enxada que ela utilizava para trabalhar a terra, resultando em um afundamento de crânio.

Após uma diligência, o agressor foi localizado pela equipe de Policiamento Comunitário Indígena da Polícia Militar e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde foi preso em flagrante. Ele será inicialmente acusado de tentativa de homicídio.

Com Informações do Dourados News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais