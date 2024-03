Curso de atualização para diretor geral e de ensino de condutores é aberto pelo Detran – MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu o curso de atualização de para Diretor de Ensino e Diretor Geral de CFC’s. O curso é obrigatório para os trabalhadores que atuam nessas áreas em Centros de Formação de Condutores e acontecem entre 6 e 9 de março.

Para se inscrever, basta acessar o portal do Detran. No início do curso, o candidato será direcionado a modalidade que deverá participar conforme o curso que já possui – Diretor de Ensino, Diretor Geral ou Diretor Geral e de Ensino. A certificação do curso deve ser apresentada no momento da matrícula do curso, que será no primeiro dia de aula.

O curso tem a exigência de frequência mínima de 75% em cada um dos módulos/disciplinas, como Atualização de Legislação de Trânsito (Leis e Resoluções), Gestão de Pessoas, Legislação de Trânsito Aplicada, Noções de Direito Administrativo e, Supervisão Escolar.

Cada modalidade terá 40 vagas, porém não havendo o preenchimento de 50% do número de vagas, o curso não será realizado. Nesse caso, haverá a restituição do valor pago.

As aulas serão presenciais. Confira abaixo os horários e datas divididos conforme a certificação:

– Alunos com formação apenas em Diretor Geral (20h/a):

06/03- 17:00 às 21:25

08/03- 17:00 às 21:25

09/03- 7:30 às 11:55 – 13:00 às 17:25

– Alunos com formação apenas em Diretor de Ensino (20h/a):

07/03- 17:00 às 21:25

08/03- 17:00 às 21:25

09/03- 7:30 às 11:55 – 13:00 às 17:25

– Alunos com formação em Diretor Geral e de Ensino (25h/a):

06/03- 17:00 às 21:25

07/03- 17:00 às 21:25

08/03- 17:00 às 21:25

09/03- 7:30 às 11:55 – 13:00 às 17:25

