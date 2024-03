Acidente frontal entre duas carretas carregadas deixa uma morte na BR-267

Na tarde desta quinta-feira (7), por volta de 12h30, um acidente envolvendo duas carretas, uma carregada com milho e outra com tubos de ferro, resultou em uma vítima fatal na região do Posto da Torre, próximo ao km 148 da BR-267, em Nova Casa Verde – distrito de Nova Andradina a cidade de Nova Alvorada do Sul.

Segundo Jornal da Nova, o acidente mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local constatando a morte e acionou o Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento da vítima que não resistiu aos ferimentos, ainda não identificada.

O local esteve aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também atuou na ocorrência. Com o impacto, a carga de uma das carretas ficou espalhada na via.

