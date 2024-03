Ademir Santana renuncia e vereador Claudinho Serra é empossado em definitivo no cargo

O vereador Ademir Santana renunciou ao cargo e, desta forma, Claudinho Serra foi empossado definitivamente. O ato foi realizado na manhã desta quinta-feira (07), antes da sessão ordinária. A renúncia de Ademir foi oficializada no Diário Oficial de Campo Grande do último dia 6 de março.

“Estou muito feliz por tomar uma posição atendendo a Executiva do meu partido para uma nova missão. Nossa vida é cheia de missões, muitos desafios, e eu jamais corri de nenhum. Agradeço aos servidores da Câmara, ao meu gabinete, à imprensa e a todos que me apoiaram neste período. Deixo um companheiro que se dedica, com vida ilibada, e vai levar seu nome a todos os bairros de Campo Grande”, disse Ademir, quarto vereador mais votado do PSDB nas últimas eleições municipais. Ademir já havia ocupado o cargo entre 2017 e 2020.

Já Claudinho assumiu o cargo após o vereador Prof. João Rocha ir para a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais – ele deve retomar o posto na próxima terça-feira (12).

“Avançamos muito por Mato Grosso do Sul nos últimos oito anos. É uma satisfação imensa e prometo dar continuidade aos bons trabalhos do nosso vereador Ademir Santana. É meu amigo, tive a honra de fazer faculdade com o filho do Ademir. É um companheiro de partido, com grandes serviços prestados. Tenho certeza que ele está indo para uma missão muito maior”, disse Claudinho.

Com informações CMCG

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram