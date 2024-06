Cursinho UFMS abre nova turma com aulas presenciais aos sábados

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do Cursinho UFMS 2024. As aulas serão presenciais na Cidade Universitária, aos sábados, das 14h às 18h. Podem participar candidatos que tenham concluído ou que estejam cursando o Ensino Médio. Ao todo, são 100 vagas e a inscrição deve ser feita na página do projeto institucional.

Segundo o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, o objetivo é preparar os alunos para a prova do Vestibular UFMS. “Essa turma 2 será destinada ao perfil da prova desenvolvida pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). A escolha da oferta aos sábados à tarde é para o aluno que queira ter uma preparação diferenciada, que estuda durante a semana e só teria tempo aos finais de semana para revisar o conteúdo; para o aluno que trabalha durante a semana e não tem tempo de fazer o cursinho à noite on-line, por exemplo; e para aquele aluno que queira uma preparação diferenciada, de forma presencial”, explica.

Serão ofertadas cinco aulas por sábado, com conteúdos de todas as áreas do conhecimento: matemática, humanas 1 e 2, inglês, biologia, física, química, linguagens e redação. Há previsão também de atividades formativas e vocacionais. “Temos uma parceria com o Curso de Psicologia, por meio da qual a professora trabalha essa orientação vocacional, então oferecemos essa possibilidade aos alunos que ainda têm dúvidas sobre qual carreira seguir”, pontua.

A taxa de matrícula é única no valor de R$400,00, sem cobrança de mensalidades, e o pagamento pode ser feito no boleto ou Pix. O valor serve para auxiliar no custeio da elaboração das aulas e pagamento dos bolsistas. As atividades iniciam no dia 6 de julho e vão até 30 de novembro.

Mais informações podem ser obtidas na página cursinho.ufms.br e no edital disponível abaixo

Com Informações UFMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: