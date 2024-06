Presos os suspeitos de furtarem o apartamento de Reinaldo Azambuja

Os três criminosos foram detidos em São Paulo e ainda não tiveram os nomes revelados

Foram presos na manhã desta terça-feira (11), em São Paulo, três pessoas suspeitas de invadir e furtar o apartamento do ex-governador do Estado, Reinaldo Azambuja, no último fim de semana.

Segundo informações, a equipe da Garras (Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) realizou a prisão com apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Os nomes dos detidos ainda não foram revelados e ao que tudo indica, os presos fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos a apartamentos de luxo e que eles fugiram para o estado vizinho logo após o crime.

Caso

No domingo (09), o apartamento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja(PSDB) foi invadido e furtado por ladrões no bairro Jardim Jardim dos Estados.

Policiais da Garras, que está conduzindo as investigações do caso, estiveram no local na segunda-feira (10). Inclusive, já havia a suspeita que o furto tinha sido realizado por uma quadrilha especializada.

O ex-governador estava em Maracaju, em comemoração ao aniversário da cidade. Ele não quis se manifestar sobre o caso.