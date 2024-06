Curso de Informática da Prefeitura é ponte para conhecimento em todas as idades

A era digital transformou a vida das pessoas. Seja jovem, ou com mais idade, os equipamentos eletrônicos e, em especial, o computador, passou a ser ferramenta essencial para o aprendizado e o mercado de trabalho. Na última turma de Informática Básica e Intermediária, que aconteceu, na Incubadora Zé Pereira, duas histórias muito diferentes se cruzaram mostrando que sempre é hora de inovar e aprender.

Estudando o segundo ano do Ensino Médio, Evelyn Luanny Arce Ozanich, de 17 anos, participou das aulas pensando em uma vaga no mercado de trabalho. “Eu estou buscando me capacitar. Estou fazendo um curso de Administração no Sebrae e já fiz de Powerpoint, Excel e Word. Vim para cá para aprender mais e estar pronta para o futuro”, diz.

Já Antônio Francisco de Souza, de 80 anos, queria mesmo desvendar os segredos do mundo digital. Nascido em uma época que computador era coisa de filme, ele conta que nem sabia ligar a máquina. “Sempre gostei de aprender. O saber não ocupa lugar. Eu não sabia nem ligar o computador e agora eu sei usar. Sou muito grato a todos que estiveram aqui comigo e me ajudaram a aprender”, afirma.

As histórias ilustram como a informática pode impactar vidas de maneiras diferentes, independentemente da idade. Enquanto para Evelyn o curso oferece um caminho para o sucesso profissional, para Antônio é uma fonte de aprendizado e conexão.

“A inclusão digital é fundamental para que todos possam aproveitar os benefícios da tecnologia e se sentir parte ativa da sociedade. O acesso à informática pode transformar vidas, proporcionando habilidades e conhecimentos que enriquecem a experiência humana em qualquer fase da vida”, diz Joel Genaro Martinez, programador de sistemas da Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec) e responsável pelos cursos.

O curso de Informática Básica e Intermediária, organizado pela Agetec, em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), já capacitou mais de 200 pessoas em 2024. Para saber mais sobre o curso e se inscrever em uma das turmas, ligue 4042-0497, Ramal 2429.

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais