UFMS oferece aulas de ginástica artística para crianças e adolescentes

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de ginástica artística na Cidade Universitária. São 70 vagas para crianças e adolescentes, sendo 60 destinadas para alunos da rede estadual de ensino e 10 para filhos de servidores, estudantes e colaboradores. O cadastro da comunidade universitária teve início na quarta-feira, 5, e deve ser feito por meio do formulário on-line até o dia 14 de junho. Já para a comunidade externa, o cadastro permanece aberto até o preenchimento total das vagas ofertadas pelo Programa MS Desporto Escolar (Prodesc).

Entre os alunos da rede estadual de ensino, é preciso cumprir alguns pré-requisitos, como: ter entre 11 e 17 anos; desempenho escolar satisfatório; entregar ficha de cadastro e autorização preenchida pelos pais e/ou responsáveis; e apresentar atestado médico para a prática de atividades físicas em até 30 dias após o início das aulas.

Para os familiares da comunidade interna, é necessário ter entre 7 e 10 anos e, após confirmação de inscrição, os responsáveis ou tutores devem encaminhar por e-mail o comprovante de vínculo com a Universidade, documentos pessoais do menor de idade e comprovante de matrícula no ensino público de Campo Grande.

A ação é uma parceria entre a UFMS e a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, articulada com a Secretaria de Estado de Educação pelo Núcleo de Esportes, que desenvolve o Prodesc. As aulas serão voltadas para iniciação esportiva da ginástica artística, mas os alunos podem progredir na modalidade e terão a oportunidade de participar de eventos e competições ao longo de suas trajetórias no projeto.

Sob coordenação da professora da Faculdade de Educação (Faed), Sarita de Mendonça Bacciotti, e do professor do Prodesc, Rafael Henrique, as aulas serão realizadas na Academia Escola da Universidade, com duas turmas para a comunidade externa, sendo uma às terças e quintas, das 15h50 às 17h30, e sábados, das 8h às 9h40, e outra às terças e quintas, das 17h50 às 19h30, e sábados, das 10h às 11h40. Também há uma turma para a comunidade interna às terças, quintas e sextas, das 13h50 às 15h30.

De acordo com a professora da Faed, o intuito é que a Instituição se torne um polo de ginástica, que atenda crianças e adolescentes, e que futuramente amplie o alcance. “A UFMS, desde 2021 quando inaugurou a Academia Escola, tem um espaço muito bom e bem estruturado, com aparelhagem, colchões, barra, trave, trampolins, ano passado recebemos o tumble track. Quando entrei em contato com o Prodesc, eles de imediato demonstraram interesse em fazermos essa parceria. O Governo do Estado oferece o professor de educação física e nós oferecemos o espaço”.

O professor Rafael Henrique explica que não é preciso ter conhecimento prévio para participar da modalidade, basta preencher os requisitos e ter disponibilidade nos horários. “As aulas têm como objetivo o desenvolvimento dos alunos-atletas na ginástica artística em diversos âmbitos, como: técnico, físico, tático, psicológico, entre outros, buscando a formação esportiva completa”.

