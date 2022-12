Cras Vila Gaúcha passa a atender em novo endereço

A partir desta quinta-feira (8), o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Gaúcha começa a atender em novo endereço. Antigamente a unidade funcionava no mesmo prédio do Creas Sul, agora o novo local será no bairro Coophavila, na Rua da Praia, 631.

A mudança, que tem como objetivo conseguir oferecer um espaço mais acessível e com mais salas para atendimento, foi iniciada nesta segunda-feira (5) e tem previsão para ser concluída na quarta-feira (7). Durante esse período, quem precisar de atendimento pode se direcionar para o Cras São Conrado, Guanandi, Aero Rancho e o Centro de Convivência Tijuca.

No novo endereço a população também terá acesso a um espaço mais adequado para os serviços oferecidos pelo CRAS, além de ser uma localização de mais fácil acesso. Além disso, o prédio é todo no térreo, o que facilita na locomoção para as pessoas com deficiência (PCD).

Os serviços oferecidos serão os mesmos que podem ser encontrados nas demais unidades de Cras e centros de Convivência da Rede Municipal de Assistência Social, como por exemplo: programas, projetos e benefícios socioassistenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social no território.

Confira os endereços de outras unidades:

Cras “Professor Adevair Costa Lolli Gueti” – Rua Globo de Ouro, 860, Aero Rancho;

Cras “Mida Barbosa Marques” – Rua Itaguassu, 07, Bairro Guanandi;

Cras São Conrado – Rua Livino Godoy, 777, Bairro São Conrado;

Centro de Convivência Tijuca – Rua Piassaguaba, 1145, Tijuca.

Veja também: Vai sair para às compras? Veja dicas de como se proteger no comércio

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.