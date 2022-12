Produtos de higiene e limpeza apresentam variação de preços tanto no atacado como no varejo

Com o objetivo de orientar o consumidor a adquirir produtos de higiene e limpeza com potencial de economia por meio da comparação de preços, o Procon/MS (Vigilância de Orientação e Proteção ao Consumidor) realizou uma pesquisa em estabelecimentos de venda no atacado e no varejo.

De 9 a 29 de novembro, foram visitados quatro atacadistas. Deles, foram verificados preços de 175 produtos, dos quais foram divulgados 145.

A menor variação foi de 0,67% no preço do desinfetante líquido Minuano, que no Assaí custa R$ 8,95 e no Fort Atacadista (rua Petrópolis 1080 – Residencial Oliveira) o preço é R$ 8,89. O setor de pesquisas do Procon Estadual verificou que houve decréscimo nos preços de 25 produtos entre os 126 comparados entre o trimestre passado e o atual. Entretanto houve variação de 112,67%, no caso do desinfetante líquido Clear Plus. Já a menor variação (0,29%) ficou por conta de alvejante sem cloro Vanish, em embalagem de três litros.

A divulgação é inferior à quantidade pesquisada (162 itens) uma vez que vários produtos não foram encontrados em pelo menos três dos locais visitados. Em relação aos atacadistas a diferença mais sensível nos preços chegou a 139,22 % em relação ao limpador multiuso UAU que, no Morena Atacadista (avenida Amaro de Castro Lima, 764 – Nova Campo Grande) é comercializado por R$ 10,98 enquanto no Assai (avenida Fábio Zahran 7919 – Jardim América, o preço é R$ 4,59.

Varejistas

Os produtos cuja venda ocorre em menor quantidade também apresentaram variação a exemplo do aparelho de depilação Gilette Ultragrip 3 Rosa 2UN, com diferença de 147,12%. O item pode ser encontrado por R$ 17,99 no supermercado Camila I (rua Pedro Balduino da Silva, 105 – Residencial Azaleia) e por R$ 7,28, no Carrefour (avenida Afonso Pena 4 909 – bairro Santa Fé).

No caso dos varejistas, a menor diferença registrada foi de 3,01% em relação ao álcool líquido Itajá 1, sendo o maior valor (R$ 7,19) registrado no supermercado Pires (rua Marques de Pombal 1.050 – bairro Tiradentes) e o menor, de R$ 6,98 no Supermercado Santo Antônio (rua Manoel de Oliveira Gomes 194 – residencial Maria Aparecida Pedrossian

