Acusado de esfaquear idoso é preso na manhã desta terça-feira

Um homem, de 23 anos, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (06), sob a acusação de ter assassinado Almir Paes de Oliveira, de 63 anos, no Loteamento Pantanal, parte alta do município de Corumbá, localizado a 417 km de Campo Grande.

O incidente foi configurado como um latrocínio, uma vez que foi seguido de roubo. De acordo com o jornal Diário Corumbaense, investigação policial constatou que o acusado golpeou a vítima com uma faca, causando o ferimento fatal no tórax, durante assalto no dia 24 de novembro deste ano.

De acordo com familiares, Almir caminhava próximo ao Anel Viário, um hábito que realizava todas as manhãs.

A Polícia Civil informou que três indivíduos foram identificados, no entanto, somente o homem detido foi responsável pela facada. Os outros dois foram ouvidos e liberados na semana passada. Ambos apontaram o indivíduo de 23 anos como autor do crime.

O caso

Almir Paes de Oliveira, 63 anos, foi morto por volta das 05h da manhã, no dia 24 de novembro, no Loteamento Pantanal, parte alta de Corumbá.

O idoso foi encontrado caído no no chão, de bruços, com sangramento no tórax, ocasionado pelas facadas. Um familiar ligou para o celular da vítima e foi informado sobre o homicídio por guarnição da Polícia Militar, responsável por atender a ocorrência. A vítima tinha o costume de caminhar por aquele trajeto, durante as manhãs.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada. Os procedimentos de reanimação foram feitos, mas o idoso não resistiu e faleceu no local do incidente.

Com informações do jornal Diário Corumbaense

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: