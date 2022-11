MS registra mais de 300 casos e duas mortes por Covid-19 em uma semana

Nos últimos sete dias, Mato Grosso do Sul contabilizou 322 casos e dois novos óbitos por Covid-19, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (01).

Entre as vítimas está um homem de 98 anos residente de Campo Grande, com óbito registrado no dia 25 de outubro. A vítima possuía doença cardiovascular crônica. O segundo óbito foi registrado no dia 28 de outubro, a vítima, uma mulher de 91 anos era residente de Sete Quedas e era portadora de diabetes e doença cardiovascular crônica.

Entre os município com maior incidência de casos nos últimos setes dias está Sete Quedas com 148 novos casos, seguido da cidade de Campo Grande (70), Ribas do Rio Pardo (25), Bataguassu (18) e Ponta Porã (10). Com isso, o Estado já contabiliza 582.327 contaminações e 10.845 de óbitos em decorrência da doença.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 segue aberta para toda a população em mais de 40 pontos de Campo Grande. Em todo o município

A 4ª dose da vacina contra a Covid-19 está liberada para o público alvo de pessoas com 35 anos ou mais, contudo, a vacina só poderá ser aplicada na população que recebeu a 3ª dose com o intervalo de quatro meses.

O primeiro reforço pode ser aplicado em toda a população com 12 anos ou mais, obedecendo o mesmo intervalo, ou em quem tem 18 anos ou mais com imunocomprometimento – para este público é necessário um intervalo de 28 dias da segunda dose.

Crianças de três a cinco anos que ainda não recebeu nenhuma dose contra Covid também podem tomar a vacina, assim como quem já cumpriu o intervalo recomendado pelo fabricante de cada uma das vacinas.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

