MS apresenta Rota Gastronômica Pantaneira em evento de Gramado

O turismo de Mato Grosso do Sul irá participar da Festuris 2022 com diversas ações para representar o estado. Com o tema ‘Ressignificando o Turismo’, a 34ª edição da feira acontece de 03 a 06 de novembro em Gramado, Rio Grande do Sul, um dos maiores mercados emissores nacionais de turistas para MS.

Para o diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, o estado comparece mais uma vez no evento e dessa vez lança algumas novidades. “Especialmente a Rota Gastronômica Pantaneira, que é um novo produto de experiência desenvolvido em parceria com o Sebrae MS. Dois chefs bastante conceituados, Paulo Machado e Moacir Sobral desenvolveram um prato para cada uma das pousadas pantaneiras participantes para que o turista possa vivenciar a gastronomia pantaneira, além da experiência da cultura e do dia-a-dia da fazenda. Vamos lançar esse produto na sexta-feira, dia 04 de novembro”.

Veja quais são as empresas participantes da Rota Gastronômica Pantaneira:

A culinária pantaneira é variada e tem como uma de suas características a simplicidade, herança dos costumes dos peões que cruzam até hoje os pastos alagados em comitiva. Essa experiência é possível aos turistas em suas visitas ao Pantanal do Mato Grosso do Sul. E o itinerário da Rota Gastronômica Pantaneira possibilitará ao turista, a partir de dezembro, conhecer características gastronômicas de importantes regiões como Miranda, Aquidauana, Nhecolândia e Corumbá.

Durante a Festuris, o chef do Instituto Paulo Machado, Lucas Caslu, fará pratos da rota gastronômica pantaneira em aulas-show com direito a degustação. A atração de dar água na boca acontece nos dias 04 e 05, às 16h, no estande do Mato Grosso do Sul.

Outro destaque na Festuris 2022 são as novidades sobre o Bioparque Pantanal (maior aquário de água doce do mundo), tecnologia na promoção de destinos e a consciência com relação à compensação de emissão de carbono.

Carbono Neutro

A FundturMS terá um painel no estande durante a Festuris para que a equipe participante e o próprio visitante possam medir e neutralizar a pegada de carbono. “Faremos uma ação para calcular e neutralizar a pegada de carbono emitido durante a nossa trajetória de participação na Festuris e, de acordo com o que for calculado, comprar crédito de carbono de um projeto de preservação na Amazônia. Através de um aplicativo à disposição num painel no nosso estande, poderemos calcular e neutralizar todo o CO2 produzido pela equipe, pelo trade de MS e pelos nossos visitantes. Afinal, estamos certificando Bonito, que é um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, como o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo”, explica Wendling.

