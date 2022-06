Cortejo em homenagem a Delinha passará pelas principais avenidas da Capital

A música sul-mato-grossense perdeu hoje um de seus maiores ícones, a cantora Delinha. Para homenagear a artista será realizado um cortejo que passará pelas principais ruas de Campo Grande. O corpo da artista será conduzido em carro aberto sob escolta do Corpo de Bombeiros.

A cantora morreu aos 85 anos, de insuficiência respiratória, enquanto dormia em casa. Há poucos meses ela havia sido vítima de pneumonia e ficou internada por dias até receber alta em 25 de maio, quando teve alta para continuar o tratamento em casa.

O velório será realizado na Câmara Municipal até as 16h e será aberto ao público para que toda a população possa se despedir de uma das maiores artistas da música.

Veja o itinerário:

Av. Ricardo Brandão

R. Jeribá

Av. Ministro João Arinos / R. Joaquim Murtinho

Av. Eduardo Elias Zahran

Av. Costa e Silva

Av. Fábio Zahran

Av. Manoel da Costa Lima

Trevo Imbirussu

Av. Gunter Hans

BR-60 KM 02

Após o cortejo a artista será sepultada às 17h no Cemitério Jardim da Paz, localizado na BR – 060 – Km 02, saída para, R. Sidrolândia.

Ouça um dos maiores sucessos da cantora:

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.