Delinha morre aos 85 anos em Campo Grande

A cantora foi vítima de uma pneumonia e ficou internada por dias até receber alta no dia 25 de maio, quando teve alta para continuar o tratamento em casa.

Delinha era um dos ícones da música sertaneja sul-mato-grossense e mato-grossense, somava com mais de 60 anos de carreira e conquistou o sucesso nacional ao lado do marido, Délio José Pompeu, com quem formou a dupla Délio e Delinha por décadas.

Nas redes sociais, o filho da “Dama do Rasqueado” comunicou o falecimento da mãe.