Flamengo conquista primeira vitória sob o comando de Dorival Júnior

Após vencer o Cuiabá por 2 a 0, Flamengo conquista sua primeira vitória sob o comando do técnico Dorival Júnior. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira (15) no Maracanã, e marca a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa é primeira vitória do time Rubro-Negro após uma sequência de três derrotas na competição, com isso o clube chegou aos 15 pontos na competição. Já o Dourado segue com 12 pontos, dentro do Z4.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O Mengão vence o Cuiabá por 2 a 0, pelo Brasileirão, com gols de Ayrton Lucas e Gabigol! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/YCSv2XmwI9 — Flamengo (@Flamengo) June 16, 2022

O Flamengo abriu o placar nos 5 minutos do primeiro tempo, com gol do lateral Ayrton Lucas. O segundo gol do time carioca veio aos 33 minutos da etapa final, quando o uruguaio Arrascaeta achou Gabriel Barbosa, que bateu na saída do goleiro adversário.

Agora o Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Atlético-MG no próximo domingo (19), enquanto o Cuiabá recebe no sábado (17) o Ceará na Arena Pantanal.

