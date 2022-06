Com lojas fechadas, ambulantes aproveitam o feriado para alavancar as vendas

De carinhos de bebê a idosos, as ruas da Capital nesta quinta-feira (16) estão celebrando a fé católica, com famílias inteiras presentes na comemoração de Corpus Christi. O tapete está sendo confeccionado neste feriado por voluntários e fiéis de diversas igrejas de Campo Grande.

Aproveitando o feriado desta quinta-feira (16), muitos vendedores autônomos saíram às ruas para garantir as vendas. O vendedor de frutas Ivan de Oliveira está desde às 9h da manhã. “Tô aproveitando bem, está dando muita saída”, comentou.

Aparecido, vendedor de churros no centro da Capital, comenta que em todo feriado de Corpus Christi marca presença para realizar as vendas do doce. “Sobre o movimento não dá para reclamar não. Está dando para tirar um troquinho”, diz.

O vendedor de algodão doce, Laurentino, comemora a movimentação no centro. “É bastante venda de algodão doce, não é pouca não, vendemos bem. Com fé em Deus estarei aqui a tarde também”. Conhecido como seu Laurentino, o ambulante está a 15 anos na centro realizando as vendas.

Além desses vendedores, há espalhado pela ruas que estão acontecendo a confecção do tradicional tapete de Corpus Christi, carrinhos de pipocas, sorvetes, água e diversos doces, para auxiliar a população que irá celebrar o feriado e para os fiéis e voluntários que estão na confecção.

E mesmo com o comércio liberado para a abertura no feriado desta quinta-feira (16), muitas lojas da capital permaneceram fechadas. Apenas algumas lanchonetes, lojas de roupas e farmácias estão abertas na região central da Capital.

Com informações da repórter Beatriz Feldens.

Veja também: