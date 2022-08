Corpo de jovem que se afogou no rio Paraguai é encontrado

O corpo de Otávio Henrique Mendonza, de 18 anos, foi encontrado, após três dias de buscas. Ele desapareceu no rio Paraguai, por volta das 6h de domingo (14) e seu corpo estava boiando próximo ao porto da Sobramil, distante 4 km da área onde foi visto pela última vez, na prainha do Porto Geral, em Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado pelo Diário Corumbaense, os bombeiros faziam as buscas, quando foram avisados por pessoas que estavam em uma embarcação, que havia um corpo boiando nas proximidades. A equipe foi até o local e constataram ser Otávio. Familiares, que acompanhavam as buscas, também reconheceram o rapaz.

A Perícia da Polícia Civil e equipe da Funerária plantonista foram chamados e o corpo foi levado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal)

O caso

Conforme informações dos bombeiros, Otávio estava na companhia de amigos e familiares, e entrou no rio pela área conhecida como Prainha, junto com outro rapaz. Os dois nadavam, quando, passando pela área do posto de combustíveis que fica logo à frente, Otávio desapareceu.

O amigo que estava com ele conseguiu sair do rio com a ajuda de um pescador que estava no local.

As buscas, que tiveram início no domingo (14), contaram com três mergulhadores do 3° Grupamento de Bombeiros e mais seis militares da corporação dando apoio.

O local onde o corpo de Otávio estava é considerado de difícil acesso para buscas devido à movimentação de embarcações de cargas e barcos hotéis.

Com informações de Diário Corumbaense

