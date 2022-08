Tá chovendo ai? Veja a receita de bolinho de chuva para combinar com o clima

Em dia de chuva uma receita é mais que certa nas casas brasileiras: o bolinho de chuva. Seja a receita simples da vó ou a mais moderna, com diversos recheios como goiabada e banana, o bolinho de chuva é uma unanimidade na hora do lanche da tarde, combinando com um cafézinho quente. Veja a receita deste quitute e aproveite o dia chuvoso!

Ingredientes:

1 xícara (chá) de Leite Líquido Integral

2 ovos

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

óleo para fritar

açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o Leite com os ovos. Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó e misture bem até obter uma massa homogênea.

Em uma panela pequena aqueça o óleo. Com o auxílio de 2 colheres, porcione pequenas quantidades de massa e despeje-as no óleo quente.

Deixe fritar até que os bolinhos estejam ligeiramente dourados. Escorra-os em papel absorvente e passe-os no açúcar e canela em pó. Sirva a seguir.