Idoso morre dois dias depois de recusar atendimento

Um idoso, identificado como Arzeu Marcelino, de 62 anos, morreu no CRS (Centro Regional de Saúde) do Tiradentes na noite desta segunda-feira (15) dois dias após ter sofrido um acidente de trânsito e ter recusado atendimento médico. Parte da perna e do pé do idoso estava em quadro avançado de necrose e tétano, devido a colisão que ocorreu na tarde de sábado (13).

De acordo com o boletim de ocorrência o idoso estava pilotando uma motocicleta sem placas, por volta das 16 horas de sábado, na Avenida Guaicurus. A colisão ocorreu no cruzamento com a Avenida Gury Marques após Arzeu atingir a traseira de outra motocicleta. Ele machucou a perna direita no momento da queda.

O outro motociclista teria prestado atendimentos ao idoso. O acidente foi em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, local onde Arzeu foi atendido e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, porém o homem recusou o encaminhamento de ambulância e não quis ser levado pelo filho ao hospital. Ele foi para casa sozinho, e permaneceu até ontem.

Na tarde de segunda-feira, o idoso se encaminhou para o CRS Tiradentes, com queixas de muita dor na perna e com o pé inchado. Durante o atendimento médico foi identificado um quadro de necrose, do pé ao quadril e contaminação por tétano. O idoso teve uma dispneia súbita e apesar das tentativas de reanimação não resistiu as complicações do quadro.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer e acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

