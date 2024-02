Confira todas as interdições no trânsito de Campo Grande durante todo o período de Carnaval

O Carnaval chegou e as algumas ruas da capital serão interditadas para que a folia possa acontecer com segurança. Agetran (A Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que os condutores tenham atenção e respeitem o espaço do carnaval na cidade.

Confira as interdições em Campo Grande:

Bloco do Reggae/ Farofolia /Bloco Só Love

Data: 09/02/2024

Horário: 17h às 23h

Local: Rua 14 de Julho entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Cel. Edgar Gomes.

Av. Calógeras entre Av. Mato Grosso e Rua Maracaju.

Rua Antônio Maria Coelho entre Av. Ernesto Geisel e Rua 14 de Julho.

Av. Mato Grosso entre a Rua 13 de Maio e Av. Ernesto Geisel.

Rua Gen. Mello, entre a Rua 13 de Maio e Av. Calógeras.

Rua Dr. Temistocles entre a Rua 14 de Julho.

Contrafluxo da Rua 13 de Maio entre Rua Cel Edgard Gomes e Rua Eduardo Santos Pereira

Cordão Valu

Data: 10/02/2024

Horário: 13h às 23h

Local: Rua 14 de Julho entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Cel. Edgar Gomes.

Av. Calógeras entre Av. Mato Grosso e Rua Maracaju.

Rua Antônio Maria Coelho entre Av. Ernesto Geisel e Rua 14 de Julho.

Av. Mato Grosso entre a Rua 13 de Maio e Av. Ernesto Geisel.

Rua Gen. Mello, entre a Rua 13 de Maio e a Av. Calógeras.

Rua Dr. Temistocles entre a Rua 14 de Julho.

Contrafluxo da Rua 13 de Maio entre Rua Cel Edgard Gomes e Rua Eduardo Santos Pereira.

Capivara Blasé

Data:11/02/2024

Horário:13h às 23h

Local: Rua 14 de Julho entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Cel. Edgar Gomes.

Av. Calógeras entre Av. Mato Grosso e Rua Maracaju.

Rua Antônio Maria Coelho entre Av. Ernesto Geisel e Rua 14 de Julho .

Av. Mato Grosso entre a Rua 13 de Maio e Av. Ernesto Geisel.

Rua Gen. Mello, entre a Rua 13 de Maio e a Av. Calógeras.

Rua Dr. Temistocles entre a Rua 14 de Julho.

Contrafluxo da Rua 13 de Maio entre Rua Cel Edgard Gomes e Rua Eduardo Santos Pereira.

Capivara Blasé

Data:12/02/2024

Horário: 13h às 23h

Local: Rua 14 de Julho entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Cel. Edgar Gomes.

Av. Calógeras entre Av. Mato Grosso e Rua Maracaju.

Rua Antônio Maria Coelho entre Av. Ernesto Geisel e Rua 14 de Julho.

Av. Mato Grosso entre a Rua 13 de Maio e Av. Ernesto Geisel.

Rua Gen. Mello, entre a Rua 13 de Maio e Av. Calógeras.

Rua Dr. Temistocles entre a Rua 14 de Julho.

Cordão Valu

Data: 13/02/2024

Horário: 13h às 23h

Local: Rua 14 de Julho entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Cel. Edgar Gomes.

Av. Calógeras entre Av. Mato Grosso e Rua Maracaju.

Rua Antônio Maria Coelho entre Av. Ernesto Geisel e Rua 14 de Julho .

Av. Mato Grosso entre a Rua 13 de Maio e Av. Ernesto Geisel.

Rua Gen. Mello, entre a Rua 13 de Maio e Av. Calógeras.

Rua Dr. Temistocles entre a Rua 14 de Julho.

Forrozeiros do MS / Eita

Data:17/02/2024

Horário: 15h às 23h

Local: Rua Dr. Temistocles entre Rua 14 de Julho e Av. Calogeras.

Av. Calógeras entre Av. Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho

