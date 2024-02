Concurso Funsau abre 279 vagas para o hospital regional de Mato Grosso do Sul

Estão abertas as inscrições para o concurso público da FUNSAU(Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) para preencher 279 vagas no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

As inscrições foram abertas ontem e vão até 15 de março de 2024. O acesso é pelo site da selecon, que será a responsável pela organização do concurso. A prova está prevista para ser aplicada dia 21 de abril.

Para saber mais informações acesse o edital do certame. São três editais publicados, sendo o primeiro com 119 para profissionais de serviços hospitalares, o segundo com 140 vagas para técnicos de serviços hospitalares e o terceiro com 20 vagas para auxiliares técnicos de serviços hospitalares.

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro – 2

Agente Condutor de Veículos – 5

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Técnico de Laboratório – 9

Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10

