Confira as interdições no trânsito a partir desta sexta na Capital

Neste fim de semana haverá interdições no trânsito de Campo Grande e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres mantenham a atenção redobrada nesses locais de interdição e que busquem rotas alternativas.

Confira as interdições neste fim de semana:

Evento: 55ª Assembleia Geral Ordinária do Acibams

Data: 15/03/2024 e 16/03/2024

Horário: 19h às 21h30 no dia 15/03 e 07h30 às 21h30 do dia 16/03

Local: Rua Alberto Torres Entre Rua Felipe dos Santos e Rua Nilo Javari Barem

Evento: Ação Beneficente

Data: 16/03/2024

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Rua Ronald de Carvalho entre Rua Osmar de Andrade e Rua Chames Frailha Paré

Evento: Evento Religioso

Data: 16/03/2024

Horário: 15h às 22h

Local: Rua Agostinho Bacha entre Rua Inúbia Paulista e Rua Tucuruvi

Evento: Ação Entre Amigos

Data: 16/03/2024

Horário:19h às 23h

Local: Rua Filomena Segundo Nascimento entre Rua Inúbia Paulista e Rua Paiaguás

Evento: Evento Social

Data: 16/03/2024

Horário:07h às 22h

Local: Rua Canindé entre Rua Antônio Marques e Rua Nova Tiradentes

Evento: Evento Religioso

Data: 17/03/2024

Horário: 13h às 23h

Local: Rua Nero Lerina da Silva entre Avenida Afonso Pena e Rua Dr. Zerbini

Evento: Torneio Do Terrinha

Data: 17/03/2024

Horário: 07h às 20h

Local: Rua Aucélio Souza Castro entre Tv. Golfo de Sidra d Tv. Marinheiro Mediterrâneo

