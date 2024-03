Velocidade aliada a remuneração somam 10 vidas perdidas em menos de três meses no trânsito da Capital

Polícia de trânsito começa na próxima segunda-feira (18), a Operação “Entrega Segura”

Com dez mortes em menos de três meses, na próxima segunda-feira (18), o BPTRAN (Batalhão de Polícia de Trânsito) vai começar a fiscalizar o trânsito das setes regiões da Capital com a Operação “Entrega Segura”, com objetivo de diminuir as mortes no trânsito.

Entrevista ao jornal O Estado o subcomandante da BPTRAN, Everton Franco explica que de janeiro a 15 de março foram 10 vítimas fatais no trânsito, oito são motociclistas na sua maioria sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). “Na semana passada dois motociclistas morreram no mesmo dia após sofrerem acidente em vias movimentadas da Capital, ambas as vítimas não tinham CNH e o documento da motocicleta estava irregular”, disse.

Everton Franco continua dizendo que o objetivo é orientar também os empregadores na hora da contratação desses motociclistas. ” Eles pagam por entrega quanto mais o trabalhador fizer mais ele ganha, não exigem o mínimo que a CNH e motocicleta com documentação em dia. Vamos trabalhar duro para diminuir essa estatística de mortes no trânsito”, enfatizou.

Existe ainda “perfil alugado”, são aquelas pessoas que alugam conta nos aplicativos de entrega para aquele motociclista irregular trabalhar, isso configura falsificação ideológica. São brechas no sistema que contribui para esse alto número de óbitos.

A iniciativa dessa operação dá-se ao fato em que nos últimos meses a maioria das mortes no trânsito envolvem motociclistas, em específico motoentregador. Os números mostram números a necessidade de aumento da fiscalização desse público. Os motociclistas que fazem serviço de entrega vão receber orientações sobre os riscos e prevenção a acidentes de trânsito também durante abordagem.

Em 2023, o trânsito de Campo Grande registrou 40 mortes em decorrência de acidentes. Os dados são do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito da Capital e foram divulgados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Estatísticas da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) mostram que 62 pessoas morreram no trânsito de Mato Grosso do Sul, em 2024. Em todo o ano passado, foram registradas 317 mortes no trânsito.

