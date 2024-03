Acontece em Campo Grande a 13º mostra de cinema e Direitos Humanos; Confira a programação

Vai prestigiar? Está acontecendo em Campo Grande, a 13º Mostra Cinema e Direitos Humanos. A mostra de Cinema consiste na temática dos direitos humanos, buscando na diversidade dos seus temas e na pluralidade da produção com filmes de todas as regiões do país, fomentar os debates e a divulgação a respeito do tema.

A Mostra acontece nas 26 capitais do país e no Distrito Federal de modo presencial, e seguirá disponível online em uma plataforma de streaming em sua ação de difusão. Após as exibições nas capitais, a Mostra ainda acontecerá em diversos outros pontos de exibição pelo interior dos estados, sempre de modo gratuito.

O tema da mostra de cinema deste ano é “Vencer o ódio, semear horizontes”. Em um cenário de reconstrução do país, em que as bandeiras dos movimentos sociais são erguidas novamente e a criação artística volta a florescer, surge a pergunta: o que pode o cinema na defesa dos direitos humanos?

A Mostra de Cinema e Direitos Humanos é uma produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói) e realização do Ministério da Cultura e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, acontece desde dezembro do ano passado e março de 2024.

Programação em Campo Grande – MS

Programação Confirmada:

DIA 11 (SEGUNDA):

18:00 Cerimônia e sessão de abertura

Nas Asas da Pan Am ( Brasil, 2020, 115 min, livre)

DIA 12 (TERÇA):

14:00 Programa 3 – Frutos (150 min)

Um Filme de Verão (Brasil, 2019, 95 min, 14 anos)

19:00 Programa 1 – Raízes (150 min)

Travessia (Brasil, 2017, 5 min, livre)

Filha Natural (Brasil, 2018-19, 16 min, livre)

Nossa mãe era atriz (Brasil, 2022, 26 min, 12 anos)

Mãri Hi – A Árvore do Sonho (Brasil, 2023, 18 min, livre)

O que pode um corpo? (Brasil, 2020, 14 min, livre)

A poeira dos pequenos segredos (Brasil, 2012, 20 min, 14 anos)

Debate

DIA 13 (QUARTA):

14:00 Programa 4 – Frutos 2 (120 min)

Tesouro Quilombola (Brasil, 2021, 23 min, livre)

Mutirão, O Filme (Brasil, 2022, 10 min, livre)

Cósmica (Brasil, 2022, 7 min, livre)

O Pato (Brasil, 2022, 11 min, 14 anos)

Debate

19:00 Programa 2 – Sementes (150 min)

Ribeirinhos do Asfalto (Brasil, 2011, 26 min, livre)

Adão, Eva e o Fruto Proibido (Brasil, 2021, 20 min, 14 anos)

Nossos espíritos seguem chegando (Brasil, 2021, 15 min, livre)

Me farei ouvir (Brasil, 2022, 30 min, 10 anos)

Escrevivência e Resistência: Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo (Brasil, 2021, 26 min, livre)

Debate

DIA 14 (QUINTA):

19:00 Sessão Homenagem (102 min)

A Bolsa ou a Vida (Brasil, 2021, 102 min,10 anos)

