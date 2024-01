Confira as interdições no trânsito neste fim de semana em Campo Grande

Fique atento nas interdições no trânsito da capital realizadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) neste fim de semana. A orientação da agência é atenção e planjeamento redobrados tanto para condutores quanto para pedestres nos locais abaixos:

Hoje(6), a Avenida Fábio Zarhan X Av. Salgado Filho ficará interidada na Faixa de Rolamento ao Lado da Praça do Preto Velho, sentido Bairro/Centro) das 12:00 às 22:00 devido a Feira do Ziriguidum.

Já a Rui Barbosa entre R. Antônio Maria Coelho E Av. Mato Grosso ficará inteditada no domingo(7) das 09:00 às 14:00 devido a execuções de obras.

