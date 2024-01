Inscrições para 5º copa das comunidades em três lagoas estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Copa das Comunidades de Futebol Society por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL). As inscrições vão até 26 de janeiro.

Em 2022 disputaram 36 equipes e para este ano a previsão dos organizadores é de 42 competidores. Clubes, empresas, escolas, associações e equipes de futebol de Três Lagoas podem, participar desde que possuam atletas com idade acima de 16 anos.

As inscrições apenas realizadas presencialmente, as equipes devem comparecer na sede da SEJUVEL, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para mais informações, entre em contato pelo número: (67) 3929-1800.

