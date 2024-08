Corumbá foi a cidade mais quente do Estado com sensação térmica de 46 °C nesta sexta-feira

A onda de frio que atingiu Mato Grosso do Sul nesta semana já deixou o Estado e o calor voltou a tomar conta de todas as regiões. Nesta sexta-feira (16), Corumbá atingiu a maior temperatura entre os 79 municípios sul-mato-grossenses com 39,8°C e sensação térmica de 46,1 °C.

De acordo com o meteorologista Natalio Abraao, outros municípios também tiveram a sensação térmica ultrapassada dos 40 °C. É o caso de Porto Murtinho (44,2 °C), Aquidauana (42,7 °C), Água Clara (42,1 °C), Miranda (42,1 °C), entre outros. Campo Grande teve máxima de 36,3 °C com sensação térmica de 39,6 °C.

Além das altas temperaturas, o tempo seco tem castigado o Estado também. Ao todo, 19 cidades tiveram a umidade relativa do ar entre 14 e 12%.

Quanto à amplitude térmica, ou seja, maior variação de mínima para máxima, os termômetros em Água Clara variaram 26,6 °C. É recomendado que toda a população mantenha-se hidratada e evite as horas mais quentes do dia.

