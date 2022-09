Confira a recomendação de filmes para o Dia da Árvore

O dia da árvore é comemorado hoje (21), no Brasil, e para conscientizar a população sobre a importância da preservação da natureza e das árvores, que são essenciais para o nosso meio ambiente e também para o nosso desenvolvimento econômico, a coluna do Jornal O Estado separou 2 animações que tem como principal tema a natureza e a sua importância.

O Lórax: Em Busca da Trúfula Perdida

Vai morrer, vai morrer, vai murchar e apodreceeer! Como poderia deixar de recomendar essa obra-prima? A história é inspirada no livro do escritor e cartunista norte-americano Dr. Seuss, o mesmo que inspirou os filmes O Grinch, e aborda temas diversos como, destruição, conservação e restauração do meio ambiente, sem contar o puxão de orelha que ele da na sociedade. O filme conta a história do menino Ted, que descobriu que o sonho de sua paixão, a bela Audrey, é ver uma árvore de verdade, algo em extinção. Disposto a realizar este desejo, ele embarca numa aventura por uma terra desconhecida, cheia de cor, natureza e árvores. É lá que ele conhece também o simpático e ao mesmo tempo rabugento Lorax, uma criatura curiosa preocupada com o futuro de seu próprio mundo.

WALL-E

Insuperável! Esse é um daqueles filmes que fazem você se apaixonar por ele após a primeira cena. Após entulhar a Terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. Wall-E é o último destes robôs, que se mantém em funcionamento graças ao auto-conserto de suas peças. Sua vida consiste em compactar o lixo existente no planeta, que forma torres maiores que arranha-céus, e colecionar objetos curiosos que encontra ao realizar seu trabalho. Até que um dia surge repentinamente uma nave, que traz um novo e moderno robô: Eva. A princípio curioso, Wall-E logo se apaixona pela recém-chegada.

Leia Mais: Cinema felino! Confira os filmes para ver no Dia do Gato

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.