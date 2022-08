Cinema felino! Confira os filmes para ver no Dia do Gato

Nesse Dia Internacional do Gato, separamos quatro filmes que mostram como os felinos são uma das melhores companhias que poderíamos ter. Pode ser difícil manter ele no lugar, mas pegue o seu amigo bola de pelos e aproveita para fazer uma sessão de filmes com ele.

Gato de Botas

Não poderíamos começar com outro né? O nosso felino preferido de Sherek 2 está perfeito como sempre em seu filme solo. No filme, Gato de Botas vai viver uma grande aventura ao lado de Humpty Dumpty e Kitty Pata Mansa. Dispostos a roubar os feijões mágicos do casal fora da lei Jack e Jill, o trio quer mesmo é botar as mãos na famosa gansa que bota ovos de ouro. Mas algumas coisas não estavam nos planos e Gato vai descobrir, meio atrasado, que tem um grande problema pela frente para conseguir limpar o que ficou para trás: a sua honra.

Olhos de Gato

Romance e gatinhos juntos? Amamos! O segundo longa-metragem da Studio Colorido, Olhos de Gato, conta a história de Miyo Sasaki, também conhecida como Muge, uma menina que sonha em conquistar Kento Hinode, seu grande amor. Ela tenta fazer de tudo para chamar a atenção dele, até que encontra uma máscara que a possibilita de se transformar em uma gata. Muge então decide usar ela para visitar Kento sempre que pode. Porém, existe uma probabilidade de que ela nunca possa mais voltar a ser humana caso ela abuse das transformações.

Lino – Uma Aventura de Sete Vidas

Sim, é uma animação brasileira! Lino trabalha como animador de festas, mas não aguenta mais ter que suportar todos os maus tratos feitos pelas crianças, que zombam dele por trabalhar com uma ridícula fantasia de gato gigante. Determinado a mudar sua vida, ele contrata os serviços de um feiticeiro, mas, inesperadamente, a magia acaba sendo um tiro no pé e Lino se transforma justamente em um felino enorme.

Garfield – O Filme

É claro que não podemos esquecer o clássico. Garfield é um gato preguiçoso que adora lasanha e tem a vida que sempre quis: come, dorme e vê televisão sempre que quer. Até que seu dono, Jon Arbuckle, decide adotar um cachorro, Odie. Contrariado com o novo hóspede, que agora divide com ele a atenção de seu dono, Garfield inicia uma disputa particular com Odie. Porém, quando Odie é sequestrado, Garfield sente remorsos e parte para salvar o cachorro.

Veja também: No Dia do Gato veja a receita de lasanha do Garfield

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.