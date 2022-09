Aegea abre inscrições para processo seletivo do Programa Trainee 2023

Programa conta com vagas para candidatos de todo Brasil; inscrições vão até 24 de outubro

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee da Aegea 2023. As inscrições para o processo seletivo da nova edição do programa vão até 24 de outubro e podem ser realizadas através do site. São vagas abertas para candidatos de todas as regiões do país, sendo necessário flexibilidade para mobilidade a nível nacional.

Os trainees terão a oportunidade de integrar um time de mais de 11 mil colaboradores nos 154 municípios onde a Aegea atua, além de serem capacitados na área do saneamento, contribuindo para levar saúde e desenvolvimento para milhões de pessoas, em uma das maiores companhias privada do setor.

“Nosso Programa de Trainee busca candidatos com um olhar inovador e humanizado, que queiram fazer a diferença na vida das mais de 21 milhões de pessoas atendidas pela companhia, se juntando ao nosso propósito de movimentar vidas. É uma oportunidade de fazer parte de uma equipe de profissionais apaixonados pelo que fazem e por quem fazem, e de uma companhia ética, inclusiva e comprometida”, compartilha Márcia Costa, vice-presidente de Gestão de Pessoas​ da Aegea.

Ex-trainee, Gabriel Buim entrou na Aegea há 12 anos como estagiário, passou pelo Programa de Trainee, virou coordenador, gerente e hoje é Diretor-Executivo da Águas Guariroba, concessionária do Grupo Aegea. “É muito gratificante trabalhar com pessoas tão incríveis, que gostam do que fazem e que têm amor pelo saneamento. Cuidar de uma cidade, levar água para a população, tratar o esgoto, me faz acordar motivado todo dia. Meu trabalho contribuiu para levar desenvolvimento para áreas onde pessoas nunca tinham tomado um banho de chuveiro, por exemplo. Ouvir o depoimento de alguém que pôde fazer isso pela primeira vez na vida, é emocionante e motivador”, relata Buim.

Para se inscrever no Programa de Trainee 2023 da Aegea os candidatos devem ser formados em um dos cursos: Engenharia Ambiental, Civil, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química, Econômica, Hídrica, de Produção, ou de graduações como Direito, Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Ciência da Computação e cursos de tecnologia. É desejável ter Excel avançado.

São aceitos recém-formados tanto de cursos tecnólogos quanto bacharéis com data de conclusão entre julho de 2019 e julho de 2022. O programa será corporativo, sem área definida no processo seletivo, e será realizado em oito fases: Inscrições, Provas online, Game Repense, Fit Cultural, Dinâmica de grupo e Entrevista Individual, Painel de negócio e entrevista com o gestor, Banca final e Contratação.

O resultado será divulgado em dezembro, com o início do programa agendado para janeiro de 2023.

Na próxima terça-feira, 27 de setembro, às 19h, a Aegea e a Across, consultoria de Recursos Humanos, realizarão uma live no Youtube da Across para falar sobre a nova edição do Programa de Trainee da Aegea, de como é o dia a dia e a cultura da companhia e da oportunidade que o programa oferece de desenvolvimento, desafios e de construir uma carreira com propósito. Participam da live Juliana Mota – Diretora de Gestão de Pessoas da Aegea, Renan Mendonça – Diretor Executivo e ex-trainee da companhia, e Josiane Pereira dos Santos – atual trainee.Serviço:

O quê? Programa de Trainee 2023 da Aegea

Quando? Inscrições até 24 de outubro

Para quem? Estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental, Civil, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química, Econômica, Hídrica, de Produção, Direito, Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Ciência da Computação e cursos de tecnologia com conclusão entre julho de 2019 e julho de 2022

Onde? https://aegea.across.jobs/

