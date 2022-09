Você sabe por que hoje se comemora o Dia da Árvore?

O dia 21 de setembro é dedicado às árvores no Brasil. O Dia da Árvore tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a preservação da natureza. A data é diferente em outras partes do mundo e foi escolhida por anteceder o início da Primavera no Hemisfério Sul.

A importância de uma data especifica é chamar a atenção para a preservação das árvores e das florestas e destacar as atitudes e políticas públicas que podem contribuir para a proteção do meio ambiente. Outro ponto de reflexão são as consequências do desatentamente e da expansão da poluição

As árvores também são responsáveis por proporcionar o oxigênio que respiramos por meio do processo, aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração, evitam erosões, reduzem a temperatura e fornecem sombra, abrigo e alimentos para algumas espécies de animais.

A madeira das árvores, se usada de forma correta e sem a prática da exploração, atua como matéria-prima para a criação de móveis, casas e por meio dos pinheiros, eucaliptos e celulose é fundamental para a fabricação de papel. Além disso, algumas espécies apresentam aplicabilidade na indústria farmacêutica por possuírem importantes compostos.”

Cada região do país possui uma árvore símbolo diferente: Norte (castanheira), Nordeste (carnaúba), Centro-Oeste (Ipê Amarelo), Sudeste (Pau-Brasil), Sul (Araucária). Já no dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Árvore.

Campo Grande recebe selo de cidade amiga das árvores

A Capital do MS recebeu o reconhecimento da SBAU (Sociedade Brasileira de Arborização Urbana) o selo de Cidade Amiga das Árvores durante o XXIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. A prefeita Adriane Lopes destacou as ações promovidas na área de arborização, durante o evento.

“A cidade tem legislação urbanística que busca um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental e com o Plano Diretor contempla medidas de mitigação como o plantio de árvores em cada empreendimento conforme proporção da área construída, exigência de áreas mínimas de permeabilidade dos terrenos. Além disso, está em planejamento a implantação do centro operacional de arborização – a Central das Árvores que dará destino correto dos resíduos da poda das árvores”.

Sérgio Chaves, presidente da SBAU, destacou a dedicação à causa da arboricultura na região centro oeste e em Campo Grande, de maneira espeical. “O tema geral do congresso é a floresta urbana viva. A proposta é despertar atenção para a singularidade das florestas urbanas, geradoras de conexões entre homem e natureza. Este evento marca os trinta anos da SBAU. Campo Grande tornou-se conhecida pela qualidade do ambiente urbano concernente às áreas verdes, pela qualidade paisagística, sendo ponto decisivo na escolha para sediar os eventos. Além dos significativos investimentos nas boas práticas da Arborização Urbana”, salientou.

Leia também: Corpo de Bombeiros combate novos focos de incêndio no Pantanal