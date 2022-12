Concursos da PMMS registram abstenções acima de 18% para dois cargos

Ofertando 520 vagas para 10.320 inscritos, os concursos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) para os cargos de Soldado e Oficial, registraram cerca de 1.810 candidatos faltosos para a realização das provas escritas em Campo Grande. Cerca de 20 vagas são destinadas para o cargo de Oficial (CFO) e 500 para Soldado (CFSD).

Em relação ao cargo de Oficial, o índice de abstenção ficou em 19% e para o de Soldado em 18%, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan. Isso significa que dos 8.685 inscritos para o cargo de Soldado PM, 1.495 não fizeram a prova escrita. Já para os cargos de Oficial, dos 1.635 inscritos, 315 candidatos faltaram.

Em relação aos desclassificados por não desligarem os aparelhos de celular ou equipamentos sonoros, neste ano foram 7 candidatos nos dois concursos.

Na primeira fase do certame, cerca de 850 profissionais, entre fiscais de sala, fiscais de corredor, médicos, coordenadores, policiais, enfermeiros, técnicos administrativos e outros profissionais atuaram na organização dos concursos.

Os gabaritos preliminares serão divulgados dia 6 de dezembro em conjunto com a abertura do prazo para recurso, que segue até o dia 7 de dezembro de 2022. Os resultados dos recursos e dos aprovados serão publicados no dia 11 de janeiro de 2023 e a homologação do concurso está prevista para 19 de junho de 2023.

Confira as próximas fases do Concurso Público:

a) Avaliações presenciais dos candidatos cotistas negros e índios, prevista para ocorrer em janeiro/2023;

b) Fase II: Exame de Aptidão Mental (Avaliação Psicotécnica), prevista para ocorrer em fevereiro/2023;

c) Fase III: Exame de Saúde, prevista para ocorrer em abril/2023;

d) Fase IV: Exame de Capacidade Física, prevista para ocorrer em maio/2023;

e) Fase V: Investigação Social, prevista para ocorrer a partir de fevereiro/2023.

